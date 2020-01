Torna il Fontalba Snow Trophy. All’Etna si aggiunge la tappa di Gambarie

10 Gennaio 2020 18:24

Dopo il successo della prima edizione torna anche per la stagione 2020 il Fontalba Snow Trophy, weekend sportivo sulla neve organizzato da Mediterranea Eventi con la preziosissima title partnership dell’Azienda Fontalba, pronta ad affiancare l’organizzazione anche per questa seconda edizione.

Prezioso anche quest’anno, l’importante sostegno di diversi Partners quali, oltre al title Fontalba, anche i Comuni di Linguaglossa e la Pro loco di Linguaglossa, il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, il Comitato Regionale Sicilia della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) ed i Comitati Territoriali di Messina, Catania e Reggio Calabria, Il Comitato Regionale Sicilia della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) ed il CUS UniMe di Messina. Importante la partnership tecnica, con la conferma anche per questa stagione del supporto di Decathlon.

Conferme e tante novità per una manifestazione che si conferma essere unica come tipologia nel Sud Italia, che coniuga sport e musica in un weekend all’insegna del divertimento.

La prima e più importante novità riguarda l’aggiunta di una seconda location. Confermata anche per quest’edizione la tappa sull’Etna (8 e 9 febbraio): sede del Fontalba Snow Trophy lo scorso anno, “sua Maestà” ha regalato bellissime emozioni ai partecipanti in uno scenario mozzafiato, unico in tutto il mondo; la grande sorpresa di quest’anno è l’inserimento di una nuova tappa: il 25 e 26 febbraio lo Snow Trophy per la prima volta sarà in scena a Gambarie, uno dei comprensori sciistici più importanti ed all’avanguardia nel Sud Italia che regala l’emozione di sciare godendosi la vista dello Stretto e delle Isole Eolie.

Il Fontalba Snow Trophy si sdoppia, dunque, ma la formula rimane sempre quella che ha dato il successo all’edizione 2019. Un weekend durante il quale i partecipanti si potranno cimentarsi in 3 diversi tornei sportivi amatoriali: dai classici sci e snowboard al divertentissimo e scenografico snow volley, la pallavolo sulla neve, assoluta particolarità per le nostre latitudini al suo debutto dalle nostre parti proprio durante la prima edizione del “Fontalba”. Non solo sport, però. Spazio anche all’intrattenimento con l’apreski a bordo pista e con il night party durante la sera del sabato.

