Fisco: proposte Cna per semplificazione, primo passo abrogazione adempimenti inutili

21 Gennaio 2020 19:00

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – La semplificazione del sistema fiscale sulle imprese è tra le priorità per favorire la crescita economica e la Cna ha presentato una serie di proposte in occasione della prima riunione del tavolo per la semplificazione del fisco alla presenza del ministro della Funzione Pubblica Fabiana Dadone e del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Luigi Carbone.

Cna rileva che il sistema fiscale italiano resta ancora troppo complicato nonostante alcuni tentativi di riforma. E’ necessario ridurre i pesanti oneri burocratici che gravano sulle imprese. Le proposte presentate dalla Cna si articolano in due direzioni: interventi di sistema e misure di semplificazione che possono essere varate rapidamente.

