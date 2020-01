Fisco: proposte Cna per semplificazione, primo passo abrogazione adempimenti inutili (2)

21 Gennaio 2020 19:00

(Adnkronos) – Più in dettaglio Cna sollecita “il riordino in testi unici di tutte le disposizioni fiscali per tipologia di soggetto; la stabilità nelle disposizioni che impongono gli adempimenti fiscali; la concreta non retroattività delle disposizioni tributarie e la ‘Costituzionalizzazione’ dello Statuto del contribuente; il divieto di introdurre oneri burocratici a seguito dei controlli fiscali senza che sia posta in essere alcuna valutazione di efficacia dei diversi provvedimenti”.

Nella prospettiva di un ‘fisco amico’ Cna inoltre ha presentato alcune misure che possono essere adottate rapidamente. Tra queste l’abrogazione di tutti gli adempimenti diventati superflui, la cancellazione dell’Irap compensando le minori entrate tramite l’istituzione di una imposta addizionale all’Ires, l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi per gli imprenditori che operano presso l’abitazione del cliente o in forma ambulante; la revisione del decreto fiscale in materia dell’obbligo di versamento in modo distinto delle ritenute fiscali operate sulle ore lavoro dei dipendenti utilizzati per l’esecuzione di ogni singolo appalto.

