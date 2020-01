28 Gennaio 2020 16:30

“Vogliamo investire nella Regione, migliorando ancora la qualità della nostra Rete inserendo professionisti esperti”

Le famiglie italiane sono sempre più orientate verso una gestione dei propri risparmi seria, professionale e oculata. È una tendenza che si registra in tutta Italia e a cui la Calabria non fa eccezione, perché è comune a tutto il paese la necessità di trovare una risposta al bisogno di pianificare il proprio futuro dal punto di vista finanziario. Soprattutto durante fasi di mercato di non facile lettura come quelle che stiamo vivendo.

Fineco con circa 2.600 professionisti rappresenta una delle maggiori reti di consulenza in Italia, e tra le principali che operano nel Private Banking nel nostro paese. In Calabria, nello specifico, l’attività è in costante crescita con mezzo miliardo di masse gestite da un team di 36 consulenti su tutto il territorio regionale: i Fineco Center sono situati a Cosenza, a Lamezia Terme, Reggio Calabria e Siderno. Ma l’obiettivo è quello di aumentare ulteriormente la qualità della propria offerta, sviluppando una Rete ancora più fitta.

“Cerchiamo nuove forze, nuove professionalità, nuove competenze in grado di rafforzare la nostra squadra” spiega l’Area Manager Giuseppe Postorino. “I grandi cambiamenti e il clima di incertezza che stanno caratterizzando oggi il contesto economico e finanziario hanno contribuito a rendere i risparmiatori consapevoli di quanto sia più importante una corretta pianificazione finanziaria di lungo termine rispetto a un semplice investimento. Il modello Fineco permette di fare vera consulenza con un’offerta completa: dal banking agli strumenti evoluti per la gestione dei portafogli, dall’offerta insurance anch’essa multibrand ai servizi di credito (mutui, fidi, prestiti, pegno rotativo). Il tutto supportato dalla tecnologia più evoluta, concentrata sulla piattaforma Fineco”.

Una tecnologia che affianca il fattore umano, svolgendo al posto del professionista il lavoro più ripetitivo e fornendo informazioni per permettergli di concentrarsi sulla cura del cliente. Attualmente in Calabria la squadra Fineco è organizzata con quattro Group Manager: Arturo Callegari a Reggio Calabria, Francesco Iannazzo a Lamezia Terme, Mauro Coluccio a Siderno e Alberico Guarnieri a Cosenza.

Trasparenza dei costi, efficienza operativa e innovazione sono i tre pilastri su cui si fonda l’attività di un gruppo in costante crescita, sia dal punto di vista numerico che della qualità dell’offerta. Il reclutamento di nuovi consulenti è la fisiologica conseguenza di questa crescita provata dai numeri. Il profilo ideale è un professionista senior con esperienza nella gestione di clientela di livello elevato e con una formazione prettamente settoriale, che sia in grado di guidare i clienti nelle scelte più adeguate alle proprie esigenze.

