Messina: Biagio Cardia presenta “Film in fotografia”

23 Gennaio 2020 10:35

“Film in fotografia” di Biagio Cardia: venerdì a Messina la presentazione

Un interessante progetto dal titolo “Film in fotografia” verrà presentato venerdì 24 gennaio, alle ore 16:30, presso il Salone degli Specchi di “Palazzo dei Leoni” (Palazzo della Provincia), sito in Corso Cavour civico 140.

L’incontro offrirà un momento espositivo e di interlocuzione con cui si verrà proiettati nella Messina d’altri tempi attraverso il racconto e la presentazione del progetto fotografico e del film, di chiara matrice storica, elaborato in post produzione del regista e produttore Biagio Cardia e dedicato al pittore Antonello da Messina e a Santa Eustochia. Saranno svelate le sfide e le opportunità che vi si correlano.

L’ “antologia” fotografica in discorso consta di trecento scatti, estratti dal film, distribuiti in quarantotto pagine. Le immagini sono arricchite da originali dialoghi.

Tra i relatori, oltre al regista Biagio Cardia ed allo sceneggiatore Nino Giordano, due esponenti della stampa cittadina, Maria Salomone ed Antonio Ramires. A dirigere e coordinare il dibattito, in qualità di moderatore, l’attrice Daniela Conti.

Al termine della presentazione, lo staff ed il tavolo tecnico saranno disponibili a rispondere alle domande del pubblico presente in sala, offrendo delucidazioni ed approfondimenti.

All’evento, saranno presenti gli attori e lo staff organizzativo che con il proprio impegno hanno contribuito alla concretizzazione del monumentale progetto. Tutti insieme, dopo il precedente successo, hanno dato il via alle audizioni per il nuovo film ambientato nella Messina del ‘900 in dedica ad un personaggio siciliano che, per molti anni, visse nella nostra città. Sarà Biagio Cardia a svelare tutti i particolari.

