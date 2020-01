I Fikissimi al Teatro di Messina: va in scena “I nostri anni 80”

23 Gennaio 2020 10:50

Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Giuseppe Sorrenti, il giovane ingegnere messinese deceduto a Lucca durante una partita di calcetto a causa di un malore

Musica, recitazione, comicità e danza, sono questi gli ingredienti del varietà “I nostri anni ‘80” che vedrà esibirsi ancora una volta sul palco del Vittorio Emanuele “I Fikissimi” i medici-artisti messinesi, ormai conosciuti e amati dal pubblico messinese per le loro performances canore e teatrali che realizzano con lo scopo di aiutare le realtà del territorio che si occupano di volontariato. In questo caso sono ben 2 le associazioni cui verrà destinato l’incasso della serata: “Cambiamenti PSA, che si occupa di dare assistenza e supporto alle persone affette da malattie neuromuscolari e alle relative famiglie e al Centro socio pedagogico E-Duco. Solidarietà e spettacolo, un connubio che “I Fikissimi” portano avanti con impegno e passione, riuscendo nel tempo a guadagnarsi l’effetto dei messinesi che ad ogni loro evento rispondono numerosi. Grande attesa dunque anche per questo nuovo e originalissimo spettacolo di varietà, che sta registrando il sold out e che si preannuncia già come l’ennesimo successo del gruppo messinese. I medici-artisti Fikissimi sono: Massimo Pulitanò, Cosimo Milone, Francesco D’Arrigo, Rita La Paglia, Luisa Barbaro, Giovanna Genitori, Katia Bevacqua, Elvira Marsico, Carmelo Peditto, Francesco Calogero, Salvatore Signorino, Fabio Catalano, Renato Caldarera, Massimo Calapaj, Pietro Bitto. Con loro ci saranno anche Marcello Fatato, Oscar Cartagenova, Letizia Lucca, Santina Restuccia, Sara Doddis e i giovani Fikissimi: Giulia Accetta, Emanuele D’Arrigo, Marco Leonardi, Chiara Milone, Marco Milone, Gabriele Pulitanò, Gianmaria Pulitanò, Giovanni Pulitanò e Giuliano Pulitanò. Ad arricchire il varietà le coreografie di “Accademia Arts” di Rosaria Doddis. Presenta Letizia Lucca. L’appuntamento è mercoledì 29 gennaio al Teatro Vittorio Emanuele, alle ore 20,30.

