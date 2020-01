Felpa Reggina a Calderoli, la risposta ufficiale della società

27 Gennaio 2020 14:10

Arriva la versione ufficiale della società alla foto circolata ieri sul web che ritrae un uomo consegnare a Calderoli una felpa della Reggina

Aveva fatto tanto discutere, nella giornata di ieri, una foto circolata sul web che ritrae un uomo consegnare una felpa della Reggina al politico Roberto Calderoli. Scalpore e sdegno tra i tifosi reggini, sui social network, per un gesto che non è stato apprezzato.

A tal proposito, però, pochi minuti fa è arrivata la versione della società. Ecco la brevissima nota pubblicata sul sito ufficiale in cui gli amaranto si tengono ben lontani dall’episodio.

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina 1914 – si legge – precisano di non aver autorizzato nessun soggetto, in nome e per conto proprio, a utilizzare i colori amaranto per fini politici.

Qualsiasi iniziativa, soprattutto se posta in essere da persone esterne alla società, è da interpretarsi come mera azione personale”.

