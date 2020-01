19 Gennaio 2020 19:36

Weekend col botto per la Farmacia Pellicanò RC BIC, carrarmato al Palalumaka nei confronti delle due squadre in trasferta. Due partite, due vittorie con un divario netto, posizionandosi in vetta al Girone D del Campionato serie B Fipic a +4 punti rispetto le seconde in classifica Lecce e Bari (differenza canestri in favore del Bari). Sabato: Farmacia Pellicano’ RC BIC – OSA I ragazzi di Panormus (PA) 60 – 19.

Domenica: Farmacia Pellicano’ RC BIC – Boys Nova Salus Montescaglioso (MT) 71 – 28. Un weekend che ha confermato non solo la cd. Reggio BIC come prima in classifica, ma con una evidente crescita di partita in partita, anche da parte delle “new entry” e che la vedrà nel prossimo weekend nella meritata giornata di riposo. Di seguito il tabellino dell’ultimo incontro disputato domenica mattina:

Farmacia Pellicanò RC BIC-Boys Nova Salus (MT): 71-28 (risultato finale);

22-8 ( 1° quarto); 43-15 ( 2° quarto); 59-20 (3° quarto).

Farmacia Pellicanó RC:

Gustavsson 18, Shao 10, Quaranta 2, D’Anna 15, Pappalardo 6, Fabris 11, Veinbergs 4, Magrì 3, La Terra 2, Sahin 1, Megalizzi, Zaccaro.

All. Cugliandro

Boys Nova Salus MT: Eletto 6, Sansolino 5, Genchi 2, Cataldo 8, Stella 4, Frisenda 2, Gallipoli 1, Roglieri.

All. L’Ingesso

A.S.D. R.C. Basket in Carrozzina.

