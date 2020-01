Export a picco in Sicilia: -15,8% nei primi nove mesi del 2019

2 Gennaio 2020 18:52

Esportazioni in calo in Sicilia, segno meno per vari comparti produttivi nei primi nove mesi del 2019

Drastico calo dell’export in Sicilia. Nei primi 9 mesi del 2019 nell’Isola si è registrato un calo complessivo del 15,8%. Il picco è dovuto alla flessione sia dei prodotti petroliferi (-19,9 per cento) chedella componente ‘non oil’ (-10,1 per cento). È quanto è emerso durante la conferenza stampa dell’assessore all’Economia della Regione siciliana, Gaetano Armao, durante la quale è stato presentato l’andamento dell’economia siciliana nell’anno appena trascors. Scoraggianti anche i dati che arrivano dai vari comparti produttivi: agricoltura, industria e servizi sono tutti col segno meno.

