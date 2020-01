Energia dalle correnti marine dello Stretto di Messina: la proposta di Volt in un convegno

17 Gennaio 2020 09:40

Il progetto sarà discusso sabato 18 al Salone delle Bandiere a Messina, in un incontro che vedrà la partecipazione di Legambiente e dei tecnici Vincenzo Mazzara, Antonio Di Pietro e Giovanni Rinaldi

È possibile sfruttare le correnti marine dello Stretto di Messina per produrre energia elettrica? Secondo Volt Messina e Legambiente si, ed hanno già una soluzione pronta per essere realizzata, sarà questo il tema della presentazione che si terrà sabato 18 gennaio alle 16 nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina. L’idea, promossa da Volt Messina e patrocinata anche da Legambiente dei Peloritani, verrà presentata durante l’evento da Alfredo Mangano (coordinatore di Volt Messina), Giovanni D’Arrigo (Presidente di Legambiente dei Peloritani), Vincenzo Mazzara (ideatore), Antonio di Pietro (espero in scienze della terra) e Giovanni Rinaldi (esperto presso la University of Exeter).

Il progetto prevede la realizzazione ed utilizzo di turbine sottomarine posizionate nei “canyon” dello Stretto ove le già forti correnti -incanalandosi- permettono a queste speciali turbine di produrre un quantitativo di elettricità utile ad alimentare le due città di Messina e Reggio; una proposta innovativa che potrebbe cambiare il futuro della città e della produzione di elettricità. A riprova dell’importanza che una soluzione simile ha per Messina e Reggio Calabria, presenzieranno all’evento diverse istituzioni, tra cui il presidente dell’Autorità portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega.

“Questa è la prima soluzione di Volt per la città, una soluzione scelta non a caso, essa racchiude la nostra visione nel costruire soluzioni valide sia oggi che in futuro, la collaborazione con Legambiente poi ha permesso di giungere ad una proposta davvero sostenibile, davvero possibile; l’idea è ambiziosa? Certamente, ma è realizzabile, dobbiamo e possiamo farlo nell’interesse non solo della città; la presenza delle Istituzioni è certamente un buon segno in tal senso” – sottolinea Mangano – “decarbonizzare il nostro sviluppo è una necessità non più rimandabile. Con l’impegno attivo dei cittadini e quello politico delle istituzioni si può fare molto, ma bisogna tornare a credere nell’attivismo e nella politica, una Politica che coinvolga ed includa il territorio, tornando ad essere capace di rispondere alle problematiche delle persone. E questo è il proposito di Volt, dove la volontà dei cittadini si trasforma in proposte e azioni concrete, è questo ciò che vogliamo realizzare e questa presentazione è un passo importante in tal senso”.

“Un futuro sostenibile ed ecocompatibile è possibile, soluzioni come questa dimostrano che l’attività umana non è necessariamente dannosa per l’ambiente, utilizzare le immense potenzialità offerte dal nostro Stretto potrà permetterci di poter dare grandi risposte alla città tanto quanto ad una problematica mondiale come quella legata al nostro ambiente; appoggiamo a pieno questa soluzione, che permette di produrre energia elettrica senza alcun tipo di inquinamento” conclude D’Arrigo.

