Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, un lettore indignato: “da novembre scorso nessuno passa a ritirare la spazzatura in via Quattronari”

12 Gennaio 2020 15:10

Reggio Calabria, un cittadino indignato sulla mancata raccolta di rifiuti: “da novembre nessuno passa a ritirare la spazzatura in via Quattronari a Pellaro”

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. La città e le periferie sono invase dalla spazzatura a causa del mancato ritiro ed i cittadini sono esasperati. Un lettore indignato scrive a StrettoWeb: “a casa mia, via Quattronari a Pellaro, non raccolgono la spazzatura dal 5 novembre 2019, di conseguenza sono trascorsi 67 giorni dall’ultima raccolta. Prima di allora passavano tre volte in 10 giorni. AVR, interpellata 25 volte mi ha risposto, per 13 volte provvediamo e per ben 22, segnaliamo. Alle pec, invece, non rispondono. L’ultima volta che ho telefonato -prosegue- sono rimasto in attesa 55 minuti, e questa è storia di tutti i giorni. Ho addirittura inviato ad AVR la mia posizione, attraverso Google map, perché è come se non sapessero che esistiamo. L’amministrazione comunale, invece, è irraggiungibile. Rischiamo seriamente dal punto di vista igienico sanitario. La mia famiglia è composta da 7 persone di cui 4 minori”, conclude. Intanto questa mattina centinaia di cittadini in piazza contro il disastro del porta a porta.

