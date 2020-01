Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, gatto e topo morto tra la spazzatura abbandonata sui marciapiedi in pieno centro [FOTO e VIDEO]

28 Gennaio 2020 15:07

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: centro sommerso da discariche a cielo aperto

La città di Reggio Calabria è sempre di più sommersa dai rifiuti. Tante zone dal centro alla periferia sono invase da vere e proprie discariche a cielo aperto. Le foto a corredo dell’articolo ritraggono la situazione incresciosa in cui versa il centro storico a Reggio Calabria e precisamente Via Trieste e Via Reggio Campi: oltre ai cumuli di rifiuti sono presenti anche un gatto morto gettato tra i rifiuti e un topo. Questo evidenzia come la città sia invasa da sporcizia e come si stia rasentando anche il rischio di una catastrofe a livello di igiene.

