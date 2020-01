28 Gennaio 2020 13:21

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: i lavoratori AVR questa mattina sono scesi in piazza

Da ormai diversi mesi i lavori AVR non percepiscono lo stipendio e questa mattina un folto gruppo di lavoratori si è recato a Piazza Italia a Reggio Calabria, per parlare con il Sindaco Falcomatà e manifestare il malcontento. Gli operatori sono stati obbligati dal Sindaco a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti nonostante il Comune deve 15 milioni di euro all’Avr e di conseguenza i lavoratori non percepiscono lo stipendio da ormai diversi mesi.

