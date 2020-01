Emergenza rifiuti anche sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, gli interventi dell’ANAS per ripulire le piazzole di sosta [FOTO]

17 Gennaio 2020 16:45

Squadre Anas a lavoro sul tratto campano tra Fisciano e Sicignano per rimuovere rifiuti dalle piazzole interventi

Lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, le squadre Anas sono a lavoro per le operazioni di rimozione dei rifiuti e pulizia delle piazzole di sosta. Gli interventi sono stati programmati lungo il tratto autostradale in Campania compreso tra Fisciano e Sicignano in provincia di Salerno. L’abbandono dei rifiuti lungo le strade, cunette e piazzole di sosta, rappresenta non solo il degrado per la sede stradale e le aree circostanti, ma anche un serio pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e per la salute pubblica.

L’obiettivo di Anas è quello di affrontare il fenomeno intervenendo in modo sempre più tempestivo, di concerto con Enti locali e le forze di polizia sul territorio sia in termini di coordinamento degli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento che in termini di prevenzione e sorveglianza del territorio. Abbandonare i rifiuti in strada è reato e il divieto è contenuto nel Testo Unico sull’ambiente (D. lgs. 3 aprile 2006 numero 152) all’articolo 192 che si applica ad ogni genere di rifiuto, liquido o solido, abbandonato sul ciglio della strada o nel sottosuolo.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Valuta questo articolo