Elezioni, Zingaretti a Reggio Calabria: “tra 4 mesi altra battaglia per Falcomatà che è un grande Sindaco e deve continuare il percorso avviato”

24 Gennaio 2020 21:08

Elezioni, le parole di Zingaretti per Falcomatà a Reggio Calabria

“Siamo pronti a questa battaglia a difesa della nostra terra, per sostenere Pippo Callipo. E siamo pronti tra quattro mesi ad un’altra battaglia fondamentale per sostenere un grande sindaco, Giuseppe Falcomata’, che deve continuare il percorso avviato a Reggio Calabria. Una persona che ha tenuto alto il nome della Calabria e che sosterremo, strada per strada, senza alcun dubbio o infingimento“. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, a Reggio Calabria per la chiusura della campagna per le elezioni regionali di domenica 26 gennaio.

