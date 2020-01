Elezioni, le riflessioni del Centro/Destra: “siamo vincenti solo dove c’è più Centro, con Destra sovranista non vinceremo mai”

30 Gennaio 2020 16:42

Le parole di Gianfranco Rotondi vicepresidente del gruppo di Forza Italia

“Sono d’accordo con l’onorevole Rixi, uno dei leaders più acuti della Lega, quando dice che nel centrodestra solo Lega e Fdi sono in salute. Ma non è un punto di forza: è la conferma di quello che dico inascoltato da mesi, e cioè che il Centro non esiste e dunque non c’è più il centrodestra ma una destra sovranista a due gambe“. Così Gianfranco Rotondi vicepresidente del gruppo di Forza Italia e tra i promotori del nuovo partito Scudo crociato. “A questa destra -aggiunge- il voto di Centro non arriva, prova ne sia che Forza Italia sulla Santelli vola al 35 per cento (incluse civiche e Udc) e sulla pur brava candidata leghista dell’Emilia crolla al due. Siamo di fronte a un problema serio perché in queste condizioni vinceremo ancora le regionali (non tutte) ma perderemo le elezioni politiche. E parlando al plurale confermo che i democristiani non sono in fuga, ma pensosi del futuro di un centrodestra alla cui fondazione hanno contribuito“.

