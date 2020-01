Elezioni Regionali Calabria: a Siderno una manifestazione a sostegno del candidato Giuseppe Romeo

15 Gennaio 2020 18:36

A Siderno una manifestazione elettorale di sostegno alla candidatura di Giuseppe Romeo nella lista di Forza Italia

Si è svolta il 12 gennaio scorso al “Cinema Teatro Nuovo” di Siderno, una manifestazione elettorale di sostegno alla candidatura di Giuseppe Romeo nella lista di Forza Italia, coalizione di centrodestra, per Jole Santelli Presidente. All’evento hanno partecipato come relatori l’On. Antonio Tajani, vice presidente nazionale di Forza Italia e l’On. Maria Tripodi, parlamentare calabrese del Partito di Berlusconi. Era inoltre presente il Sen. Marco Siclari.

Ha aperto gli interventi l’On. Maria Tripodi, che ha inteso sottolineare la lunga militanza di Giuseppe nel partito giovanile nazionale e il suo ruolo specifico di presidente Nazionale degli Studenti per le Libertà, tracciandone l’intenso impegno profuso a Roma in tanti anni, nonché la fraterna amicizia che li lega. Romeo dopo i ringraziamenti pronunciati con calore ed emozione nei confronti dei parlamentari e del pubblico ed in particolare nei confronti dell’On. Antonio Tajani, venuto da Roma per sostenerlo, ha esposto alcuni temi programmatici basilari su Agricoltura, Turismo, Infrastrutture, Fondi europei, Sanità ecc. da affrontare per la ripresa della Calabria, indicando i provvedimenti urgenti che la prossima amministrazione regionale dovrà fare per avviarne la soluzione.

In conclusione l’On. Tajani ha evidenziato come la nuova amministrazione di centrodestra, che sicuramente sarà vincente, sarà promotrice di un cambiamento radicale nel modo di fare politica in Calabria. Non più una politica a tutela degli interessi dei singoli ma una vera attività per la crescita di tutti i territori calabresi guardando alle nuove generazioni che dovranno avere una Regione nuova che possa trattenerli non costringerli ad andare via per trovare lavoro e poter esprimere le grandi potenzialità che i calabresi hanno in ogni settore lavorativo. Su Giuseppe Romeo ha avuto parole di grande stima avendolo conosciuto a Roma come dirigente del Movimento Giovanile, gli ha augurato di essere eletto offrendogli affettuosi consigli su come dovrà impostare l’attività politica a favore della collettività non solo per risolvere i problemi del presente ma guardando anche al futuro. Una sala strapiena di pubblico non ha lesinato applausi a tutti gli intervenuti.

Lo slogan del candidato Giuseppe Romeo è il seguente: “CON TESTA E CUORE”. La testa per pensare, studiare e pianificare l’attività politica e per poter agire con concretezza e il cuore per dimostrare tutta la passione che è alla base della riuscita di ogni iniziativa umana e i calabresi di passione ne hanno avuta e ne avranno sempre tanta.

