Elezioni Regionali, “Amico”: “ricordiamo che si vota anche in Calabria”

24 Gennaio 2020 17:28

Elezioni Regionali: “Amico vuole ricordare ai cittadini italiani che domenica prossima si voterà anche in Calabria”

“Amico vuole ricordare ai cittadini italiani che domenica prossima si voterà anche in Calabria. La campagna elettorale di queste settimane, infatti, ha posto l’attenzione quasi totalmente sulle regionali in Emilia Romagna che, senza dubbio, è un territorio importantissimo ma non rappresenta la totalità del Paese”.

“Tuttavia, tra Bibbiano, Sardine e Salvini, i mass media hanno concentrato una attenzione giornalistica e sociale fortissima su questa regione, mettendo illogicamente in secondo piano le dinamiche elettorali in Calabria. Che, ribadiamo, è una delle regioni più rilevanti del meridione con i suoi due milioni di abitanti: un territorio dalle grandi potenzialità e che ha grande bisogno di rilancio economico-sociale”.

“Ci auguriamo, pertanto, che nelle prossime tornate di voto, non si creino territori di serie A e territori di serie B e, al contempo, rivolgiamo i nostri auguri di buon voto ai residenti di Calabria ed Emilia Romagna: che votino con coscienza e consapevolezza delle proprie azioni “”.

Cos, in una nota, il coordinamento nazionale di “Amico”, Forza Politica “Associati in Movimento Iniziativa Comune”.

Valuta questo articolo