Elezioni Regionali Calabria, la sorpresa dall’analisi dei dati: oltre 35 mila voti ai candidati Presidenti senza preferenze alle liste, e Jole Santelli è 3ª [DATI]

28 Gennaio 2020 17:07

Elezioni Regionali Calabria 2020, un dato colpisce dei risultati. Tanti cittadini hanno votato soltanto il candidato presidente: Callipo in testa

I calabresi che Domenica si sono recati alle urne per le Elezioni Regionali sono stati poco più di 810 mila, il 44% degli aventi diritto (la stessa identica percentuale di 5 anni fa). Di questo, però, non tutti hanno scelto un partito e un candidato. In molti, ben 35 mila, sono andati a votare soltanto per il candidato alla Presidenza della Regione, senza sbarrare alcun partito e senza dare alcun voto di preferenza ai candidati in consiglio regionale. E’ un numero considerevole e sorprendente, particolarmente inaspettato per questo tipo di elezioni in cui solitamente sono proprio i candidati al consiglio regionale a trainare le liste e di conseguenza i candidati alla presidenza. Invece evidentemente in Calabria c’è tanta gente che si reca a votare soltanto per opinione, libera da condizionamenti personali.

Un dato che alimenterà il rammarico di molti candidati in consiglio delle due principali coalizioni, a cui sono mancati poche centinaia di voti per l’elezione: avere così tanti elettori che hanno scelto il candidato alla presidenza evitando di assegnare una preferenza per il consiglio, è certamente un peccato per i candidati. Ma la chiave di lettura principale sta in quanti hanno votato soltanto per il presidente: la vincente Jole Santelli, infatti, è terza in questa speciale classifica, a dimostrazione che ha vinto grazie al supporto dei partiti e della coalizione ma che comunque non ha avuto sugli elettori la stessa presa di Callipo (di gran lunga il più votato) e Tansi, che hanno ottenuto molti più voti rispetto a quelli delle liste che li appoggiavano.

Infine, il dato di Aiello dimostra che oltre i tanti problemi, il Movimento 5 Stelle in Calabria ha sbagliato prima di tutto il candidato.

Ecco tutti i voti dati dagli elettori calabresi soltanto al candidato alla Presidenza, senza indicazione ulteriore a liste e candidati al consiglio regionale:

Pippo Callipo: 17.556

Carlo Tansi: 9.842‬

Jole Santelli: 4.887

Francesco Aiello: 2.468

Valuta questo articolo