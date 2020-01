22 Gennaio 2020 12:10

Domani la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni torna in Calabria

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sara’ nuovamente in Calabria domani, giovedi’ 23 gennaio, per la chiusura della campagna elettorale regionale a sostengo della candidata alla presidenza del centrodestra Jole Santelli. Due gli appuntamenti in programma: alle 12 a Rossano (CS) in piazza Bernardino Le Fosse; alle ore 16:30 sara’ a Vibo Valentia – Hotel 501.

