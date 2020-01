Elezioni Regionali, i due volti di Forza Italia: 27% e 9 seggi in Calabria, 2,5% e 1 seggio in Emilia Romagna. Il record a Reggio Calabria con il 30,2% [DATI]

27 Gennaio 2020 17:30

Elezioni Regionali, un dato evidente riguarda Forza Italia: il partito di Berlusconi ha avuto un boom di voti in Calabria, delusione invece in Emilia Romagna

Trionfo in Calabria per Jole Santelli. La candidata di Forza Italia è stata eletta nuovo presidente della Regione al termine delle elezioni. Il 55,29% rappresenta una vittoria netta nei confronti del rivale Pippo Callipo, che si è fermato al 30,14%. Grande successo per il partito di Silvio Berlusconi, che con le tre liste con cui si presentava in Calabria ha ottenuto il 27,2% dei consensi e ben 9 seggi consiliari(5 Forza Italia, 2 Jole Santelli Presidente e 2 Casa delle Libertà), risultando in testa alle preferenze dei cittadini calabresi. Il merito è della grande campagna politica svolta in questo mese e dell’impegno profuso negli anni dai coordinatori delle varie province, soprattutto Francesco Cannizzaro che a Reggio Calabria ha ottenuto il risultato migliore in assoluto con il 30,22% (Forza Italia 15,94%, Santelli Presidente 7,96% e Casa delle Libertà 6,32%).

Se da un lato Forza Italia può sorridere, dall’altro invece ha poco da esultare. In Emilia Romagna ha infatti totalizzato il voto più basso della sua storia. Il 43,63% dei voti ottenuti dal neo consigliere Lucia Bergonzini arriva in maggior parte dalla Lega (31,95%). Forza Italia infatti è stata scelta solo dal 2,56% dei votanti, e consente allo storico partito liberale di conquistare appena 1 seggio regionale, il peggior risultato di sempre. Un punteggio molto basso che dovrà portare a profondi ragionamenti e valutazioni. Intanto comunque il trionfo in Calabria è una base da cui partire.

Valuta questo articolo