Elezioni Regionali Emilia Romagna: al via le operazioni di voto, candidati e liste [INFO e DETTAGLI]

26 Gennaio 2020 07:00

Elezioni Regionali Emilia Romagna: al via le operazioni di voto, urne aperte sino alle 23 per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del consiglio regionale

Elezioni Regionali Emilia Romagna- Urne aperte sino alle 23 per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del consiglio regionale in Emilia Romagna. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede. Saranno complessivamente quasi 3,5 milioni gli elettori.

Regionali Emilia Romagna: come si vota

Sono sette i candidati alla presidenza della Giunta della Regione sostenuti da 17 liste. Mentre 739 candidati sono in corsa per uno dei 50 posti nell’Assemblea legislativa. E’ possibile votare il candidato presidente, che sarà sempre presente sulla scheda elettorale, anche se la lista a sostegno non è stata presentata. In Emilia-Romagna si possono esprimere 2 voti di preferenza, per una donna e un uomo, scrivendo il cognome e nome sulle righe accanto al simbolo. In caso di preferenze per un solo genere (2 donne o 2 uomini) la seconda preferenza viene annullata. E’ consentito il voto disgiunto: un candidato Presidente e una lista che non sostiene lo stesso candidato.

Regionali Emilia Romagna: i candidati presidenti con le liste a sostegno

Ecco la lista completa dei candidati, con i nomi di partiti, liste e coalizioni che li appoggiano:

Stefano Battaglia (Movimento 3V)

(Movimento 3V) Simone Benini (Movimento 5 Stelle)

(Movimento 5 Stelle) Laura Bergamini (Partito Comunista)

(Partito Comunista) Stefano Bonaccini (Partito Democratico, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa, Bonaccini Presidente)

(Partito Democratico, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa, Bonaccini Presidente) Lucia Borgonzoni (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia, Borgonzoni Presidente, Giovani per l’Ambiente)

(Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia, Borgonzoni Presidente, Giovani per l’Ambiente) Marta Collot (Potere al Popolo)

(Potere al Popolo) Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna)

