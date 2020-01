Elezioni Regionali Emilia Romagna, il papà Borgonzoni: “brava Lucia, ma non potevo non votare Bonaccini” [FOTO]

27 Gennaio 2020 08:35

Elezioni Regionali, il padre Borgonzoni: “non potevo non votare Bonaccini quando mi trovo in Emilia Romagna che per qualità della vita e per servizi è pari ai migliori Lander tedeschi. Per questo ho sostenuto Bonaccini”

Elezioni Regionali Emilia Romagna- Il padre di Lucia Borgonzoni, che si è intrattenuto al comitato per Stefano Bonaccini nella nottata elettorale, non ha nascosto nelle scorse settimane di tifare per il candidato del centrosinistra Bonaccini. “Lucia è una buona democristiana leghista, è l’anima gentile della Lega”, ha aggiunto. “Non potevo non votare Bonaccini quando mi trovo in Emilia Romagna che per qualità della vita e per servizi è pari ai migliori Lander tedeschi. Per questo ho sostenuto Bonaccini”, conclude.

Valuta questo articolo