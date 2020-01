Elezioni Regionali, Cannizzaro lancia Jole Santelli e stuzzica Callipo: “è un grande imprenditore che stimo, il suo tonno è il migliore del mondo, ma se voleva davvero liberare la Regione ha sbagliato compagni di viaggio”

4 Gennaio 2020 13:05

Elezioni Regionali, Cannizzaro sponsorizza Jole Santelli. Non manca un riferimento all’avversario politico Callipo

In occasione della presentazione del candidato per il centrodestra alle Elezioni Regionali 2020 in Calabria, apre le danze Francesco Cannizzaro di Forza Italia: “noi non abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di certezze. E Jole Santelli è la persona giusta perché è capace, brillante, competente e seria. Jole sarà la prima presidente donna della Regione Calabria e vedrete che dopo questa battaglia andremo a vincere anche al Comune e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, una partita che abbiamo molto a cuore. Prima qualcuno mi chiedeva cosa penso di Pippo Callipo, lo voglio dire in pubblico. Io stimo molto il Callipo imprenditore, credo che sia un’eccellenza della nostra Regione. Il suo tonno è buonissimo, il migliore nel mondo. Ma non penso la stessa cosa del Callipo politico, perché ci ha già provato ed è stato sonoramente bocciato e soprattutto parla di libertà della Regione. Come fa a usare lo slogan “liberiamo la Calabria” se si presenta con il Pd che ha malgovernato negli ultimi cinque anni? E evidentemente ha sbagliato compagni di viaggio”.

