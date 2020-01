Elezioni Regionali, Cannizzaro è raggiante: “Forza Italia supera il 27% in Calabria e il 30% a Reggio, orgogliosi per i 9 consiglieri eletti, adesso pronti per le Comunali”

28 Gennaio 2020 11:48

Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, è raggiante dopo i risultati del suo partito alle Elezioni Regionali Calabresi. Con un post sul suo profilo facebook, rivendica con orgoglio il risultato raggiunto e lancia la sfida al Pd per le Elezioni Comunali reggine. Ecco il suo post:

Il successo ottenuto alle elezioni Regionali ci riempie di orgoglio: in Calabria supera il % e a Reggio addirittura va oltre il % grazie ai risultati delle nostre tre liste: l’elezione di gratifica il lavoro speso al servizio della nostra gente

Nei prossimi giorni vi incontreremo tutti insieme per analizzare il voto a mente fredda. Intanto esprimo Soddisfazione e mi complimento anche per le ottime affermazioni degli altri partiti della nostra coalizione: siamo pronti tutti insieme a iniziare subito una nuova campagna elettorale per il Comune di Reggio Calabria

#convolontàeimpegnolecosep ossonocambiare #ForzaItalia #CdxUnito — soddisfatto.