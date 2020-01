Elezioni Regionali Calabria, Zavettieri (Udc): “ringrazio quanti mi hanno dato sostegno in queste difficili settimane di campagna elettorale”

27 Gennaio 2020 10:47

Elezioni Regionali Calabria, le parole di ringraziamento di Pierpaolo Zavettieri (Udc)

“Ci tengo a ringraziare quanti mi hanno dato sostegno in queste difficili settimane di campagna elettorale. Nonostante l’impegno profuso in questi anni di attività politica non siamo riusciti a raggiungere l’elezione in consiglio regionale. Tuttavia, il lusinghiero risultato ancora da quantificare ritengo sia interamente merito vostro. Grazie per la fiducia e per l’affetto che mi avete accordato”. Lo afferma su Facebook Pierpaolo Zavettieri candidato con l’Udc alle Elezioni Regionali 2020 in Calabria.

