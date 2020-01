Elezioni Regionali Calabria, tutti i VOTI ai candidati della Provincia di Reggio: Irto record, poi Arruzzolo e Creazzo. Tutte le PREFERENZE del Collegio Sud

27 Gennaio 2020 11:42

Elezioni Regionali Calabria, tutti i VOTI dei candidati nel Collegio Sud: i NOMI e i DETTAGLI

Nella Circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria) delle Elezioni Regionali calabresi, il Centro/Destra ha raccolto i consensi più alti con il 65% di voti per Jole Santelli. Pippo Callipo, invece, s’è fermato al 25% mentre il candidato del Movimento 5 Stelle Aiello è rimasto al 5,6% e Tansi al 3,6%. Rispetto al dato Regionale, quindi, il Centro/Destra ha ottenuto 10 punti percentuali in più trascinato da Forza Italia che con le sue tre liste (16% Forza Italia, 8% Santelli Presidente e 6% Casa delle Libertà) ha ottenuto il 30% dei voti. Molto bene anche Fratelli d’Italia che raggiunte il 16%, poi l’Udc che ha superato l’11% mentre la Lega di Salvini s’è fermata al 9%, tre punti in meno rispetto al totale Regionale. Evidentemente l’elettorato reggino, pur preferendo il Centro/Destra, preferisce affidarsi ai partiti più moderati della coalizione rispetto alla Lega appunto.

Anche il Partito Democratico è andato meglio rispetto al totale Regionale: ha ottenuto il 16,6% in Provincia di Reggio, a fronte del 15,1% dell’intera Calabria, trascinato dall’affermazione di Reggio città dove grazie ai suoi tre candidati di punta (Irto, Battaglia e Nucera) ha ottenuto il 22,4%.

Di seguito pubblichiamno tutti i dati di preferenza di tutti i candidati nel Collegio reggino.

Coalizione di Centro/Destra 66,5%

Fratelli d’Italia (16,00%)

Domenico Creazzo 8.033

Giuseppe Neri 7.378

Raffaele Sainato 3.897

Orlando Fazzolari 3.321

Demetrio Marino 3.054

Marco Cascarano 2.405

Maria Polimeno 1.442

Forza Italia (15,94%)

Giovanni Arruzzolo 8.649

Mimmo Giannetta 6.483

Giuseppe Raffa 5.085

Giuseppe Pedà 4.826

Candeloro Imbalzano 3.133

Peppe Romeo 2.475

Anna Bellantoni 57

Udc (11,15%)

Nicola Paris 6.058

Pierpaolo Zavettieri 5.091

Giuseppe Gelardi 4.701

Roberto Vizzari 3.656

Sebastiano Primerano 1.854

Riccardo Occhipinti 1.394

Carmen Regina Pegna 52

Lega (9,18%)

Tilde Minasi 2.288

Rocco Biasi 2.052

Giuseppe Pirrotta 1.718

Francesco Macrì 1.642

Maria Caterina Capponi 1.044

Francesco Recupero 805

Antonino Coco 790

Jole Santelli Presidente (7,96%)

Giuseppe Mattiani 7.728

Lucia Caccamo 3.678

Bruno Bagnato 2.819

Pietro Fallanca 645

Peppe Pinto 524

Enrico Ligato 443

Rosario Macrì 47

Casa delle Libertà (6.32%)

Giacomo Pietro Crinò 4.222

Salvatore Cirillo 3.097

Stefano Princi 2.004

Francesco Rispoli 1.778

Antonino Parrello 891

Francesco Surace 738

Maria Carmela Digiacco 447

Coalizione di Centro/Sinistra 24,43%

Partito Democratico (16,57%)

Nicola Irto 12.568

Mimmo Battaglia 6.208

Giovanni Nucera 4.979

Cosima Pacifici 1.549

Nensi Spatari 865

Andrea Tripodi 387

Luigi Barbera 37

Democratici Progressisti (4,81%)

Antonio Billari 6.268

Michele Galimi 1.030

Luigi Giugno 820

Antonino Crea 772

Salvatore Sabatino 666

Flora Sculco 104

Teresa Labate 20

Io Resto in Calabria 3,06%

Marcello anastasi 1.072

Angelo Carchidi 808

Michele Albanese 511

Fortunato Attinà 475

Antonio Malara 409

Maria Angela Cozza 288

Maria Giurato 78

Coalizione Francesco Aiello Presidente 5,59%

Movimento 5 Stelle (4,76%)

Antonino Scappatura 932

Armando Quattrone 899

Maria Laface 766

Domenico Augliera 559

Riccardo Barbucci 280

Cosimo Romeo 251

Natale Costantino 160

Liberi di Cambiare – Calabria Civica (0,83%)

Giovanni Barillà 459

Antonella Italiano 291

Jacopo Rizzo 165

Amilcare Mollica 136

Daniele Caccamo 118

Natale Bianchi 33

Tesoro Calabria – Carlo Tansi Presidente (3,42%)

Ettore Lacopo 1.196

Rita Antonia De Lorenzo 786

Antonio Ruoppolo 444

Filippo Surace 414

Luigi Scaramuzzino 394

Giuseppe Gervasi 368

Pietro Sergi 299

