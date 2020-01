Elezioni Regionali, Toninelli visita Scilla e Lamezia Terme [LIVE]

23 Gennaio 2020 17:12

Elezioni Regionali, continua la campagna elettorale dell’ex ministro Toninelli: insieme ai candidati del Movimento 5 Stelle ha visitato Scilla e Lamezia Terme

Continua la campagna elettorale di Danilo Toninelli, in vista delle elezioni regionali in Calabria. Dopo l’appuntamento di ieri a Reggio, l’ex ministro si è recato questa mattina a Scilla e Favazzina. Qui il tema principale affrontato riguarda il dissesto idrogeologico, che interessa il territorio reggino, e i fondi che il Movimento 5 Stelle ha stanziato a tal proposito. Il senatore dalle 16.30 si è recato a Lamezia Terme: “saranno fatti una serie investimenti per rafforzare l’Aeroporto. Lavoreremo in tutte le sedi nazionali ed europee per far arrivare qui i giusti fondi per questa infrastruttura. Noi facciamo attenzione alle problematiche dei calabresi, ricordo infatti che il M5S ha salvato il Porto di Gioia Tauro, nonostante la situazione andava male da diversi anni. C’è ancora tanto da fare, ma i cittadini non possono pensare ancora che forze politiche gestite da gente come Salvini oppure Scopelliti ed Oliviero, che hanno fatto solo del male a questa regione, possano portare al cambiamento”.

