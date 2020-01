Elezioni Regionali Calabria, Tilde Minasi eletta in Consiglio Regionale con appena 2.288 voti: sarà record di donne a Palazzo Campanella, grande festa nella segreteria [FOTO e VIDEO]

27 Gennaio 2020 12:53

Elezioni Regionali Calabria, a Reggio grande festa per la vittoria di Tilde Minasi che con appena 2.288 voti riesce ad essere eletta in Consiglio Regionale

Mentre si consuma il dramma di molti candidati al consiglio Regionale della Calabria che non saranno eletti nonostante abbiano ottenuto oltre 4.000, in alcuni casi addirittura 5.000 e forse qualcuno potrebbe rimanere fuori anche con 7.000 voti, a Reggio Calabria nella segreteria di Tilde Minasi è in atto una grande festa per l’elezione dell’avvocato reggino, già Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria nella stagione del “Modello Reggio” di Scopelliti. Tilde Minasi aveva già provato a diventare Consigliere Regionale nel 2010: ottenne 6.756 voti nella lista del PdL ma non bastarono, perchè fu 7ª in una lista fortissima (e che in ogni caso portò in Consiglio 4 seggi). Stavolta ha fatto la scelta giusta: candidandosi nella lista della Lega, ha sfruttato il voto d’opinione in una lista invece molto debole dal punto di vista politico. E così con appena 2.288 voti è arrivata prima, e quindi siederà in Consiglio Regionale rispetto a molti che con più del doppio (in alcuni casi il triplo) dei voti, in altre liste più forti sono secondi, terzi o addirittura quarti e quindi non hanno speranze di essere eletti.

Oltre alla Presidente Jole Santelli e a Tilde Minasi, in Consiglio Regionale ci sarà anche Flora Sculco, eletta nella lista “Democratici e Progressisti” a Catanzaro con 5.490 voti, e potrebbe entrare in base alla ripartizione dei seggi ancora in corso, anche la giovane cosentina Rosaria Succurro (3.440 nella lista “Santelli Presidente” a Cosenza). Mai nella storia della Calabria c’era stata una Presidente donna, e mai c’erano state così tante consigliere regionali del gentil sesso.

