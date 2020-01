Elezioni Regionali Calabria: è corsa a 4 per il successore di Mario Oliverio

25 Gennaio 2020 11:28

Elezioni Regionali Calabria: domani urne parte dalle 7 alle 23 per eleggere il successore di Mario Oliverio

Elezioni Regionali Calabria- Domani urne aperte dalle 07:00 alle 23:00 per eleggere il successore di Mario Oliverio. Si voterà nella sola giornata di domenica. Insieme al nuovo presidente di Regione, gli elettori calabresi eleggeranno i 30 consiglieri regionali. Quattro i candidati: la deputata di Forza Italia Jole Santelli per la coalizione di Centro/Destra, sostenuta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Sabtelli Presidente, Casa delle Libertà, Udc, il “re del tonno” Pippo Callipo, per il Centro/Sinistra, sostenuto dal Partito Democratico, Io Resto in Calabria e Democratici e Progressisti; il docente dell’Unical Francesco Aiello per il Movimento 5 Stelle e la lista civica Liberi di Cambare e l’ex capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi, che corre con “Tesoro Calabria”.

