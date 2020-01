Elezioni, Tajani: “M5S si sta sfaldando, Forza Italia in Calabria è primo partito”

27 Gennaio 2020 16:57

Elezioni Regionali Calabria, le parole di Tajani vicepresidente di Forza Italia

”Il maggior partito di governo, il M5S, si sta sfaldando: non è un bel segnale per l’esecutivo. Poi se vogliono rimanere attaccati alle poltone, visto che devono spartire 450 o 500 ‘postarelli‘….” Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia ed eurodeputato, oggi ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1. In Emilia-Romagna avete preso meno voti di loro però…”E’ vero ma in Calabria abbiamo preso più voti della Lega e di tutti i partiti’‘. Dopo la sconfitta in Emilia-Romagna la leadership di Salvini nel centrodestra rimane intatta? ”Salvini rimane il leader della Lega, ed è un alleato. Noi abbiamo Berlusconi che è stato determinante e trainante anche per la vittoria in Calabria”.

