Elezioni Regionali Calabria, UFFICIALE l’attribuzione dei Seggi e i NOMI dei Consiglieri Eletti: chi ce l’ha fatta con mille voti e chi è rimasto fuori con oltre 7.700 [NOMI]

27 Gennaio 2020 15:23

Elezioni Regionali Calabria, l’ufficio elettorale del Ministero ha pubblicato l’attribuzione ufficiale dei Seggi e i nomi dei consiglieri regionali eletti. Di seguito tutti i dati

C’è chi ce l’ha fatta con appena mille voti, che in una città come Reggio Calabria a volte non bastano neanche per il consiglio comunale, e chi è rimasto fuori con quasi 8 mila preferenze, che in molti comuni fai il Sindaco: è la dura realtà del conteggio dei voti, i calcoli dei resti e l’attribuzione dei seggi ai partiti. In linea di massima, il conteggio ufficiale conferma ciò che avevamo scritto stamattina su StrettoWeb con la differenza per il Centro/Destra che Forza Italia prende 5 seggi (e non 4), e Santelli Presidente 2 (e non 3). In ogni caso si tratta sempre di liste di Forza Italia, quindi dello stesso gruppo consiliare: non cambia nulla negli equilibri interni alla maggioranza. Brutte notizie per il Pd, che invece avrà soltanto 5 consiglieri regionali. Di seguito la composizione del nuovo Consiglio Regionale della Calabria

Presidente: Jole Santelli

Consiglieri Regionali: 19 Maggioranza , 11 Opposizione (compreso Pippo Callipo).

L’attribuzione dei seggi alle liste (esclusi Presidenti e candidati Presidenti):

Maggioranza:

5 Forza Italia

4 Lega

4 Fratelli d’Italia

2 Santelli Presidente

2 Udc

2 Casa delle Libertà

Opposizione:

5 Partito Democratico

3 Io Resto in Calabria

2 Democratici Progressisti

Il gruppo consiliare più numeroso sarà quello di Forza Italia con 9 Consiglieri Regionali (i 5 eletti in Forza Italia, i 2 in Santelli Presidente e i 2 nella Casa delle Libertà). Forza Italia è così il primo partito nella Regione con il 27,2% dei consensi (12,3% Forza Italia, 8,5% Santelli Presidente e 6,4% Casa delle Libertà). Il secondo gruppo consiliare sarà quello del Pd (15,1%) con 5 consiglieri, poi Lega (12,2) e Fratelli d’Italia (10,8%) con 4.

Di seguito tutti i nomi degli eletti (ovviamente nella maggioranza potranno esserci cambiamenti in base alle nomine degli Assessori. Se alcuni tra gli eletti verranno nominati assessori, i primi dei non eletti potranno entrare in Consiglio Regionale. Qui tutte le preferenze lista per lista).

Circoscrizione Sud – Reggio Calabria

Maggioranza : 7 Consiglieri (2 Fratelli d’Italia, 2 Forza Italia, 1 Udc, 1 Lega, 1 Casa delle Libertà)

: 7 Consiglieri (2 Fratelli d’Italia, 2 Forza Italia, 1 Udc, 1 Lega, 1 Casa delle Libertà) Opposizione : 2 Consiglieri (1 Pd, 1 Io Resto in Calabria)

Gli eletti:

Fratelli d’Italia : Domenico Creazzo ( 8.033 voti ) e Giuseppe Neri ( 7.378 voti )

: ( ) e ( ) Forza Italia : Giovanni Arruzzolo ( 8.649 voti ) e Mimmo Giannetta ( 6.483 voti )

: ( ) e ( ) Udc : Nicola Paris ( 6.058 voti )

: ( ) Lega : Tilde Minasi ( 2.288 voti )

: ( ) Casa delle Libertà : Giacomo Crinò ( 4.222 voti )

: ( ) Partito Democratico : Nicola Irto ( 12.568 voti )

: ( ) Io Resto in Calabria : Marcello Anastasi ( 1.072 voti )

In Provincia di Reggio Calabria vengono eletti in Consiglio Regionale Marcello Anastasi e Tilde Minasi con appena, rispettivamente, 1.072 e 2.288 voti, mentre rimangono fuori dal Consiglio Regionale Giuseppe Mattiani (7.728 voti nella lista Santelli Presidente), Antonio Billari (6.268 voti nella lista dei Democratici Progressisti), Mimmo Battaglia (6.244 voti nel Partito Democratico), Pierpaolo Zavettieri (5.091 voti nell’Udc) e Peppe Raffa (5.085 voti in Forza Italia).

Circoscrizione Centro – Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Maggioranza : 6 Consiglieri (2 Lega, 1 Forza Italia, 1 Fratelli d’Italia, 1 Casa delle Libertà, 1 Santelli Presidente)

: 6 Consiglieri (2 Lega, 1 Forza Italia, 1 Fratelli d’Italia, 1 Casa delle Libertà, 1 Santelli Presidente) Opposizione : 4 Consiglieri (2 Pd, 1 Io Resto in Calabria, 1 Democratici Progressisti)

Gli eletti:

Lega : Filippo Mancuso ( 6.456 voti ) e Pietro Raso ( 4.708 voti )

: ( ) e ( ) Forza Italia : Mimmo Tallini ( 8.009 voti )

: ( ) Fratelli d’Italia : Filippo Pietropaolo ( 4.160 voti )

: ( ) Santelli Presidente : Baldo Esposito ( 10.281 voti )

: ( ) Casa delle Libertà : Vito Pitaro ( 5.024 voti )

: ( ) Partito Democratico : Libero Notarangelo ( 6.045 voti ) e Luigi Tassone ( 5.351 voti )

: ( ) e ( ) Io Resto in Calabria : Francesco Pitaro ( 3.717 voti )

: ( ) Democratici Progressisti : Flora Sculco ( 6.043 voti )

Circoscrizione Nord – Cosenza

Maggioranza : 6 Consiglieri (2 Forza Italia, 1 Lega, 1 Santelli Presidente, 1 Udc, 1 Fratelli d’Italia)

: 6 Consiglieri (2 Forza Italia, 1 Lega, 1 Santelli Presidente, 1 Udc, 1 Fratelli d’Italia) Opposizione : 4 Consiglieri (2 Pd, 1 Io Resto in Calabria, 1 Democratici Progressisti)

Gli eletti:

Forza Italia :

: Lega :

: Fratelli d’Italia :

: Santelli Presidente :

: Udc :

: Partito Democratico :

: Io Resto in Calabria :

: Democratici Progressisti :

Valuta questo articolo