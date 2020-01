Elezioni Regionali Calabria, la ripartizione dei Seggi in Consiglio Regionale: BOOM di Forza Italia, avrà 8 o 9 consiglieri Regionali

27 Gennaio 2020 10:27

Elezioni Regionali Calabria, le nostre prime ipotesi sulle ripartizioni dei seggi

In base ai primi calcoli di StrettoWeb, i 30 seggi del consiglio regionale della Calabria saranno così distribuiti: la coalizione di Centro/Destra avrà 19 seggi, avendo superato il 55% e ottenuto il premio di maggioranza. Complessivamente dovrebbero toccare:

4 seggi a Forza Italia

4 seggi alla Lega

3 seggi a Fratelli d’Italia

3 seggi alla lista Santelli Presidente

2 seggi all’Udc

2 seggi alla Casa delle Libertà

In base ai conteggi delle ultime sezioni, però, non è da escludere che alla lista “Casa delle Libertà” spetti 1 solo seggio, e Forza Italia (che è il primo partito) riesca a prenderne 5. C’è un dubbio anche sul seggio tra Fratelli d’Italia (3 o 4) e Santelli Presidente (2 o 3?). In ogni caso, essendo “Casa delle Libertà” e “Santelli Presidente” due liste di Forza Italia, il partito azzurro avrà il più grande gurppo consiliare con 8 o 9 consiglieri regionali. La Lega entra per la prima volta in consiglio regionale con 4 consiglieri, Fratelli d’Italia ne elegge altrettanti, mentre l’Udc si ferma a 2.

L’unica opposizione sarà affidata al Partito Democratico, in quanto il Movimento 5 Stelle anche stavolta è rimasto fuori dal Consiglio Regionale non avendo raggiunto neanche l’8% della soglia di sbarramento. Complessivamente, il Partito Democratico elegge 6 consiglieri Regionali e sarà il secondo gruppo consiliare a Palazzo Campanella. La lista di Callipo “Io resto in Calabria” ne elegge 3, mentre i “Democratici e Progressisti” 2.

A breve su StrettoWeb i nomi degli eletti.

