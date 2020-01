Elezioni Regionali Calabria, Scoma: “vittoria Santelli più bel regalo per i 26 anni di Forza Italia”

27 Gennaio 2020 17:29

Elezioni Regionali Calabria, la nota di Francesco Scoma, vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia

“Brava Jole, bravi i fratelli Occhiuto e tutti gli amministratori calabresi di Forza Italia che con questa vittoria, hanno fatto il piu’ bel regalo a Berlusconi per il ventiseiesimo compleanno di Forza Italia“. Lo afferma in una nota Francesco Scoma, vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia e componente dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati. “La chiara affermazione di Jole Santelli in Calabria traccia un percorso inequivocabile per la riaffermazione di Forza Italia come perno centrale del centrodestra. Il risultato di ieri premia innanzitutto le figure legate al territorio che, con coerenza e spirito di sacrificio, hanno sempre mantenuto il consenso grazie al continuo rapporto con i propri elettori – prosegue Scoma -. Premia, anche, il lavoro di squadra e la rinuncia alla candidatura di Mario Occhiuto in nome di un centrodestra unito e’ stata fondamentale. Nonostante le percentuali del partito nel mezzogiorno continuano a registrare due velocita’ con quelle del Nord c’e’ ancora tempo per riorganizzare il nostro movimento per renderlo piu’ competitivo e appetibile all’ elettorato, spaventato dalla troppa aggressivita’ dei toni aggressivi delle ultime tornate elettorali. Tutti gli altri si stanno preparando nuovi assetti, puo’ essere il momento giusto anche per Forza Italia“, conclude.

