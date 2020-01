26 Gennaio 2020 16:04

Elezioni Regionali, Santelli risponde a Callipo: “certo che non ho la residenza in Calabria, e quindi? Io la Calabria ce l’ho nel cuore…”

“Certo che non ho la residenza in Calabria, e quindi? Io la Calabria ce l’ho nel cuore…“. Jole Santelli, candidata governatore del Centro/Destra in Calabria, replica a Pippo Callipo che sui social ha ironizzato sulla residenza romana dell’esponente azzurra. “Io -afferma Santelli all’Adnkronos- ho la Calabria nel cuore e nella testa. La polemica sulla residenza? Risibile”.

Valuta questo articolo