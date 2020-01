Elezioni Regionali Calabria, un disabile non può raggiungere il seggio: “negato il diritto al voto”

26 Gennaio 2020 21:25

Elezioni Regionali Calabria: a Rende una disabile sulla sedia a rotelle non è riuscita a raggiungere la cabina elettorale ed ha rinunciato di votare

Elezioni Regionali Calabria- Questo pomeriggio, a Rende, una disabile sulla sedia a rotelle non è riuscita a raggiungere la cabina elettorale ed ha rinunciato a votare. “Lo scivolo in questa scuola non credo sia a norma di legge – afferma Teresa Sirianni consigliere dell’Anglat e referente sul territorio di Rende dell’associazione che si occupa dei diritti dei disabili – visto che non permette a chi come me è in carrozzina di raggiungere le aule in maniera autonoma. Non è la prima volta che mi succede, negli scorsi anni più volte ho fatto verbalizzare al presidente del seggio questo disagio, ma oggi ho appurato che nulla è stato fatto per porre rimedio a questa situazione”. “Sono un’insegnante in pensione e – prosegue Sirianni – penso sia molto grave che una scuola non dia la possibilità ai bambini (o ai docenti) sulla sedia a rotelle di entrarvi in autonomia. Non è detto che un disabile debba avere 24 ore su 24 un accompagnatore. Per i disabili essere autonomi significa essere liberi. Io sono una persona con disabilità e voglio vivere la mia città senza dover ricorrere all’ausilio di un assistente a causa di barriere architettoniche assurde. Oggi è stato leso il mio diritto al voto”.

