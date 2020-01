Elezioni Regionali: migliaia a Reggio Calabria per la convention di Forza Italia con Giusy Versace, Cannizzaro e Giannetta per Jole Santelli [FOTO]

19 Gennaio 2020 19:05

Elezioni Regionali: migliaia a Reggio per la convention di Forza Italia con Giusy Versace, Cannizzaro e Giannetta . Santelli: “la Calabria vuole essere rappresentata da persone perbene, che sanno fare squadra”

In migliaia a Reggio Calabria per la convention di Forza Italia, presso la Sala Calipari, in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. All’evento hanno partecipato il coordinatore provinciale di Forza Italia, l’on. Francesco Cannizzaro, la campionessa paralimpica e deputata degli azzurri, Giusy Versace, il coordinatore regionale del Popolo della Famiglia, Eraldo Rizzuti, il presidente regionale del Movimento Cristiano Lavoratori, Vincenzo Massara e la candidata presidente del Centro/Destra, Jole Santelli.

Raggiante Domenico Giannetta: “che meraviglia, che splendida accoglienza. L’emozione è fortissima. Siete arrivati da ogni parte della provincia, grazie del vostro affetto”. “Siamo proprio una bella squadra”, esordisce così Jole Santelli. “la sala gremita che ci ha accolti stasera è la dimostrazione che la Calabria vuole essere rappresentata da persone perbene, che sanno fare squadra. Insieme a noi – prosegue- anche Francesco Cannizzaro e la mia amica e collega Giusy Versace, dalla quale ho imparato la capacità di ‘giocare’ con la disabilità”. Infine un elogio per il consigliere regionale uscente Giannetta: “è una persona corretta e leale”.

