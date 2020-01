Elezioni Regionali Calabria, Pino Gentile non ce la fa per la prima volta dopo 35 anni: era consigliere regionale dal 1985

27 Gennaio 2020 17:32

Elezioni Regionali Calabria, Gentile ha ottenuto 7.821 voti nella circoscrizione nord

Non ce l’ha fatta ad essere eletto, per la prima volta in 49 anni, Giuseppe Gentile, detto Pino, 76 anni, fratello di Antonio, ex sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico. Candidato con la Casa delle liberta’ a sostegno della candidata presidente di centrodestra Jole Santelli, Gentile ha ottenuto 7.821 voti nella circoscrizione nord, una cifra non sufficiente a tornare al Consiglio regionale dove sedeva ininterrottamente da 35 anni essendoci entrato per la prima volta nel 1985. Alla Regione Gentile ha ricoperto piu’ volte l’incarico di assessore in giunte di centrodestra – era in Forza Italia – e nell’ultima legislatura e’ stato vice presidente dell’Assemblea. Ma l’attivita’ politica di Gentile era cominciata ancora prima, gia’ nei primi anni ’70 quando entro’ al Comune di Cosenza, di cui e’ stato anche sindaco dal 1982 al 1985 con il Psi. In 49 anni di carriera era stato eletto ad ogni consultazione a cui si era presentato.

