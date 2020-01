Elezioni Regionali Calabria, Peppe Raffa: “grazie a tutti quelli che hanno creduto in me nonostante maldicenze e calunnie di falsi moralisti”

28 Gennaio 2020 17:54

Elezioni Regionali Calabria, il ringraziamento di Peppe Raffa a tutti i suoi elettori

Con 5.085 voti di preferenza, ha ottenuto un ottimo risultato ed è il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia in provincia di Reggio Calabria: Peppe Raffa potrebbe entrare in consiglio regionale in caso di nomina ad Assessore di uno dei due eletti più votati, intanto ha voluto pubblicare su facebook un ringraziamento per tutti i suoi elettori:

Grazie ai tanti, amici e amiche, che hanno creduto in me, alla mia persona, alla mia storia politica e professionale e che mi hanno sostenuto malgrado le maldicenze, le calunnie di falsi moralisti e lo sciacallaggio mediatico e non solo a cui sono stato sottoposto. Ma il tempo sara’ galantuomo.

Continueremo ad impegnarci e ad essere riferimento per tanta gente che, in questo nostro territorio, vive un momento di smarrimento e di difficoltà.

Faccio gli auguri di buon lavoro alla neo presidente Jole Santelli e agli eletti consiglieri regionali, convinto più che mai che la coalizione riuscirà a riscrivere una pagina positiva per la Calabria ed i calabresi.

Sono certo, inoltre, che si impegneranno, con spirito di abnegazione a realizzare gli obiettivi che ci siamo dati.

La Calabria ha bisogno di risposte e merita il suo riscatto.

