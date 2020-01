30 Gennaio 2020 21:55

Elezioni Regionali Calabria, Parentela: “gli attivisti calabresi chiedono l’espulsione di Morra? Valuteranno i probiviri cosa fare in merito a questa vicenda. I nostri militanti se la sono presa per le sue dichiarazioni”

“Gli attivisti calabresi chiedono l’espulsione di Morra? Valuteranno i probiviri cosa fare in merito a questa vicenda. I nostri militanti se la sono presa per le sue dichiarazioni”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il deputato M5S Paolo Parentela, coordinatore della campagna per le recenti regionali in Calabria. “Non è stato un comportamento corretto quello del senatore, ma non sta a me decidere cosa fare”, conclude Parentela.

