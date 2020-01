Elezioni Regionali: Nicola Irto record, supera i 12.500 voti ed è il più votato di tutta la Calabria – DATI

27 Gennaio 2020 12:17

Elezioni Regionali Calabria, Nicola Irto batte ogni record: è il più votato in tutta la Regione

Ha appena compiuto 38 anni, negli ultimi 5 è stato Presidente del Consiglio Regionale dopo che alle Elezioni dell’autunno 2014 aveva ottenuto ben 12.014, da giovanissimo, nella lista del Partito Democratico che – a supporto di Mario Oliverio – ottenne un plebiscito eccezionale. In questi 5 anni ne sono successe di tutti i colori, il Pd ha cambiato segretari, governi, è crollato in tutte le elezioni mentre a destra è esplosa la Lega di Salvini, ma Nicola Irto rimane una certezza elettorale straordinaria. Nonostante la sconfitta della coalizione e le percentuali molto più basse del Pd, Irto è riuscito addirittura a migliorare il risultato di cinque anni fa ottenendo ieri 12.568 voti. E’ il più votato di tutta la Calabria. Irto è stato anche l’unico, insieme a Gianluca Gallo di Forza Italia (Circoscrizione Nord, Cosenza), a superare il muro dei diecimila voti. Gallo s’è però fermato ben più in basso di Irto, a 11.192. Irto riesce ad essere il più votato di tutta la Regione nonostante fosse candidato nel Collegio di Reggio Calabria che ha il numero di elettori più basso di tutti (508 mila, contro i 668 mila di Catanzaro e i 719 mila di Cosenza). Un risultato eccezionale che riporta, in termini numerici, alle elezioni di 20 anni fa quando per entrare in Consiglio Regionale bisognava superare i diecimila voti a dispetto di oggi in cui, nella lista giusta, ne bastano addirittura 2.000 (vedi Tilde Minasi, eletta nella Lega con meno di 2.300 preferenze).

