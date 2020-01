Elezioni Regionali, in Calabria doppia beffa per i grillini: il Movimento crolla al 6% mentre gli “impresentabili” di Morra volano e adesso possono diventare Assessori [DATI]

27 Gennaio 2020 13:42

Elezioni Regionali Calabria, il Movimento 5 Stelle è crollato al 6% e si è rivelata inefficace anche la mossa di Morra contro Raffa e Tallini etichettati come “impresentabili”

Altro che “impresentabili”: il grillino Nicola Morra, tre giorni prima delle elezioni, aveva provato a delegittimare Forza Italia utilizzando la Commissione Antimafia in barba ai regolamenti e indicando in Peppe Raffa e Mimmo Tallini (entrambi di Forza Italia) due “impresentabili” (non si è capito bene in base a quale logica). Veemente la replica di molti rappresentanti istituzionali come l’on. Vittorio Sgarbi che ha parlato di Morra come un “fuorilegge, un untore” illustrando in un video tutti gli abusi e le violazioni perpetuati dal senatore grillino nella circostanza.

Ma a demolire Morra e la “sotto-cultura” del Movimento 5 Stelle manettaro e giustizialista in modo sommario, ci hanno pensato gli elettori. In Calabria il M5S s’è fermato al 6,25% e anche stavolta è rimasto fuori dal consiglio Regionale.Eppure è lo stesso partito alle politiche di marzo 2018 in Calabria otteneva addirittura il 43,4% e alle europee di maggio 2019 raggiungeva il 26,7%: più che un crollo, è stato un tracollo. Parliamo di -20,2% in 8 mesi e -37,1% in un anno e mezzo. Evidentemente in questi due anni di governo, prima con Salvini e poi con il Pd, il M5S ha smentito se stesso, ha tradito i propri elettori e soprattutto ha palesato quelle evidenti incapacità amministrative che oggi sono sotto gli occhi di tutti.

Ma la doppia beffa per i grillini arriva dai risultati proprio di Peppe Raffa e Mimmo Tallini, che nonostante l’attacco di Morra

Peppe Raffa è arrivato terzo nella lista di Forza Italia in provincia di Reggio Calabria, con 5.085 voti. Non verrà eletto direttamente in Consiglio Regionale, ma sarà il primo dei non eletti: basterebbe la nomina ad Assessore di uno tra Arruzzolo e Giannetta per fargli scattare il seggio. A meno che la scelta dell’Assessorato reggino di Forza Italia non vada a cadere proprio su Raffa, che è stato il più votato di Forza Italia a Reggio città con 2.584 voti.

Mimmo Tallini, invece, è già in consiglio Regionale: è primo nella lista di Forza Italia nel Collegio Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo) con 7.974 voti (dato parziale di 836 sezioni su 844). E proprio alla luce di questo, non è detto che alla fine non venga nominato Assessore anche lui.

Insomma, altro che “impresentabili”: Raffa e Tallini raccolgono l’apprezzamento della gente e potrebbero rivestire un ruolo importante nella nuova stagione di governo del Centro/Destra in Calabria.

