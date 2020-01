28 Gennaio 2020 22:00

Calabria, Aiello: “il M5S è una squadra, e se io fossi l’allenatore, ma non lo sono, troverei imbarazzante il fatto che qualcuno non partecipi alla competizione, e da allenatore lo metterei in panchina, o addirittura in tribuna”

“Il M5S è una squadra, e se io fossi l’allenatore, ma non lo sono, troverei imbarazzante il fatto che qualcuno non partecipi alla competizione, e da allenatore lo metterei in panchina, o addirittura in tribuna”. E’ quanto ha affermato afferma Francesco Aiello, candidato del M5S alla presidenza della Regione Calabria, replicando a Nicola Morra, che aveva dichiarato di non aver votato per il Movimento.

Valuta questo articolo