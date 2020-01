Elezioni Regionali Calabria, Loiero: “follia di Di Maio non allearsi con il Pd, per M5S sconfitta brutale”

27 Gennaio 2020 16:43

Elezioni Regionali Calabria: le parole di Agazio Loiero ex governatore della Calabria

“Quella di Luigi Di Maio è stata una follia. Come si fa a fare il governo nazionale con il Pd e poi in un ente di minore valenza, come le regioni, non lo si fa?“. Lo dice all’AdnKronos Agazio Loiero, ex governatore della Calabria. “Magari le cose sarebbero andate allo stesso modo – prosegue Loiero -, ma a livello di immagine è stato un disastro. E infatti il M5S ha subito una sconfitta brutale in entrambe le regioni“.

Elezioni Regionali Calabria, Loiero: “create tutte le condizioni per la sconfitta”

“Sono state create, nell’ultimo anno, tutte le condizioni per la sconfitta“. Lo dice all’AdnKronos l’ex presidente della Regione Calabria Agazio Loiero. “Prima del voto – ha aggiunto Loiero – si è verificato un conflitto, durato sei mesi, fra Oliverio, il cui desiderio di ricandidarsi era legittimo, visto che era alla prima legislatura, e la segreteria nazionale, che non voleva ricandidarlo avendo in mano sondaggi catastrofici. Questo, però, era un problema da risolvere in un giorno, non in sei mesi, per cui la gente si è allontanata. Poi c’è stato il tentativo di candidare l’editore Rubbettino, tramontato perché il M5S, pur definendolo uno splendido candidato, disse che sarebbero ugualmente andati al voto da soli. E alla fine Zingaretti ha tirato fuori dal cilindro Pippo Callipo“.

Elezioni Regionali Calabria, Loiero: “Callipo culturalmente di destra, politicamente sua fama non è giustificata”

“Pippo Callipo è un ottimo industriale, uno che ha fatto fortuna, ma politicamente non ha un’altrettanta giustificata fama“. Lo dichiara all’AdnKronos l’ex presidente della Regione Calabria Agazio Loiero. “Callipo – spiega Loiero – si candidò contro il centrosinistra nel 2010, facendolo perdere, e nel 2014 andò in giro con la candidata del centrodestra, Wanda Ferro, come testimoniano le immagini di repertorio. Poi, ma solo per due giorni, è stato il candidato del M5S, fino alla scelta di Zingaretti. Con tutto ciò, come si poteva vincere? Inimmaginabile. Fra l’altro, Callipo è un imprenditore culturalmente di destra, lo sanno tutti”.

Elezioni Regionali Calabria, Loiero: “se torna il bipolarismo? Solo apparentemente, consenso e troppo volatile”

“Con il ridimensionamento del M5S, sembra di essere tornati al classico bipolarismo centrodestra-centrosinistra, ma è solo apparenza“. Lo dice, parlando all’Adnkronos, l’ex governatore della Calabria Agazio Loiero. “Il consenso è troppo volatile per semplificazioni di questo tipo – aggiunge Loiero -, basti pensare al M5S, passato in poco più di un anno dal 43 per cento delle elezioni politiche al 26 delle europee, fino al 7 di oggi“.

