Elezioni Regionali Calabria, come funziona la legge elettorale: l’attribuzione dei seggi e la soglia di sbarramento

25 Gennaio 2020 12:44

Elezioni, domenica 26 gennaio le regionali in Calabria: tutte le info utili, l’attribuzione dei seggi e la soglia di sbarramento

Elezioni Regionali Calabria– Domenica 26 gennaio 2020, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria. Le operazioni di scrutinio dei voti avranno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.

Regionali Calabria, l’attribuzione dei seggi, lo sbarramento ed il premio di maggioranza

Il numero dei consiglieri da eleggere è 30 più il presidente eletto. Risulta eletto il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che hanno superato il 4% e le coalizioni di liste che superano l’8%. Premio di maggioranza per la lista (o le liste) che appoggiano il candidato governatore vincente. Alla lista, o coalizione di liste, che appoggiano il candidato presidente eletto sono garantiti almeno 16 seggi (il 55% del totale). Da ricordare che la legge elettorale non prevede il voto disgiunto, è prevista una sola preferenza per un candidato consigliere regionale, una croce solo sulla lista, solo sul nome del candidato presidente o su tutti e due.

