Elezioni Regionali Calabria, Recupero: “la Lega cresce, grazie a chi mi ha votato”

29 Gennaio 2020 11:53

Elezioni Regionali Calabria, Recupero (Lega): “ringrazio i miei sostenitori perché certamente condividono con me la grande voglia di cambiamento che non é semplicemente necessaria ma doverosa nel rispetto dei nostri concittadini e soprattutto per i nostri giovani”

“La Lega sul territorio cittadino di Reggio ha raggiunto il consenso del 10% di chi é andato ai seggi per esprimere la propria opinione democraticamente. Il 10% circa di chi ci ha dato fiducia politicamente mi ha ulteriormente scelto, scrivendo il mio nome. Innanzitutto ringrazio infinitamente questi miei concittadini Calabresi di Reggio o del territorio provinciale della fiducia datami”, è quanto scrive in una nota Francesco Recupero. “Ringrazio – prosegue– altresì tutti coloro che come me credono che “Noi della Lega” possiamo essere “la svolta per la Calabria”. Ringrazio i miei sostenitori perché certamente condividono con me la grande voglia di cambiamento che non é semplicemente necessaria ma doverosa nel rispetto dei nostri concittadini e soprattutto per i nostri giovani. Sono fiero per aver combattuto questa battaglia per il cambiamento assieme a voi e ringrazio i militanti, i tesserati, gli amici ed i cittadini che mi sono stati vicini, supportandomi in questa bella e difficile campagna elettorale. Sono nuovo della politica ed ho accettato questa sfida consapevole che la strada sarebbe stata difficile perché tortuosa ed in salita. Ho combattuto la mia partita consapevole che sarebbe stato difficile arrivare a rappresentare Reggio e la nostra provincia nei banchi regionali ma l’ho combattuta convinto con la speranza di potervi poi rappresentare e lavorare per un cambiamento vero nell’interesse del cittadino. Dal 2015 sono in Lega avendo creduto già da allora nel progetto del nostro Capitano Matteo Salvini e conoscendo i veri problemi del territorio e del cittadino, sono ancora più convinto che gli ideali e la metodologia di lavoro della Lega siano la soluzione per la grande svolta e rivincita della Calabria. Grazie ancora della fiducia, W la Calabria e la Lega! Prima il cittadino”, conclude.

