Elezioni Regionali Calabria, l’entusiasmo di Jole Santelli: “andremo alla Regione con le mani libere, voglio vincere con la forza delle idee. Nostro programma scritto con il cuore”

14 Gennaio 2020 11:06

Le parole di Jole Santelli, candidata a presidente della Calabria per il centrodestra

“Sono emozionata per l’entusiasmo che ho trovato. Ringrazio tutti gli amici venuti qui. Il nostro percorso continua da quando prendemmo un partito ai minimi storici. Mi sento berlusconiana, perché ho la forza di non bloccarmi. Andremo in Regione a mani libere e vogliamo vincere con la forza delle nostre idee“. Lo ha detto Jole Santelli, candidata a presidente della Calabria per il centrodestra, nel corso della manifestazione di presentazione delle liste di Fi che si svolge a Cosenza. “Il nostro programma è scritto con il cuore – ha continuato Santelli – ed è anche frutto dello scambio culturale e umano con gli amici Mario e Roberto Occhiuto. Gli asset strategici della Calabria sono l’agricoltura, il turismo, la cultura, le teste pensanti – ha detto Santelli – perché non possiamo accettare di avere 300 mila disoccupati“.

