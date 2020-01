Elezioni Regionali, Nicola Irto: “il Centro/Sinistra esce sconfitto ma il Pd resta l’unico argine alla Lega. Risultato importante a Reggio Calabria” [FOTO e INTERVISTA]

27 Gennaio 2020 19:06

Nicola Irto, il più votato in Calabria, è soddisfatto del “risultato del Pd a Reggio ma peccato la sconfitta del progetto di Callipo e del Centro/Sinistra”

Nicola Irto è il più votato in Calabria: ha 38 anni, negli ultimi 5 è stato Presidente del Consiglio Regionale dopo che alle Elezioni dell’autunno 2014 aveva ottenuto ben 12.014, da giovanissimo, nella lista del Partito Democratico che, a supporto di Mario Oliverio, ottenne un plebiscito eccezionale. Irto nella sconfitta odierna della coalizione guidata da Callipo rimane una certezza. In conferenza stampa afferma: “usciamo sconfitti come Centro/Sinistra da questa tornata elettorale. Sono un pò preoccupato per la forte astensione ma soddisfatto del risultato personale e dei voti del partito a Reggio Calabria. Abbiamo un grande lavoro davanti a noi: dobbiamo radicare il partito nell’area metropolitana e recuperare il rapporto con iscritti e militanti. Noi siamo l’unico argine a Salvini, una Calabria diversa è possibile”, conclude.

