Elezioni Regionali Calabria, Graziano se la prende con Tansi e grillini: “se si fossero uniti a Callipo avremmo vinto””

27 Gennaio 2020 02:21

Elezioni Regionali Calabria, Graziano: “se il M5S e Tansi si fossero uniti nella battaglia contro la destra sovranista, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso”

“Grazie a Pippo Callipo, che ha fatto un lavoro straordinario. Callipo era il candidato del cambiamento“. E’ quanto afferma all’AdnKronos Stefano Graziano, commissario regionale del Pd in Calabria. “Ci sono due fatti che colpiscono – ha aggiunto -, la grande astensione, 56 per cento, ed è la parte che ha vinto in questa partita, e poi l’incapacità di tenere unito tutto il campo alternativo al centrodestra. Se il M5S e Tansi si fossero uniti nella battaglia contro la destra sovranista, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso”, conclude.

