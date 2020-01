Elezioni, Giorgia Meloni in Calabria: “infrastrutture sono unica strada per lo sviluppo di questa terra, le cose devono cambiare e con noi cambieranno” [FOTO]

10 Gennaio 2020 17:30

Elezioni Regionali Calabria, Giorgia Meloni oggi a Catanzaro: ecco cos’ha detto la leader di Fratelli d’Italia

“Sono certa che se si vince in Calabria e se si vince in Emilia Romagna le cose cambieranno“. Lo ha sostenuto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Catanzaro, a margine di un’iniziativa elettorale del partito. Rispondendo ai giornalisti che le hanno chiesto un commento su alcune dichiarazioni di esponenti della maggioranza secondo cui il voto delle regionali non avra’ ricadute sul governo, Meloni ha osservato: “Se glielo chiedete, la maggioranza riterrebbe che anche un meteroite non potrebbe avere alcuna conseguenza sul governo, ma io non la vedo cosi’. Non mi mi permetto di dare consigli, ma – ha aggiunto Meloni – credo che anche il presidente della Repubblica, nel caso di una nostra vittoria in Calabria e in Emilia Romagna, potrebbe interrogarsi. Alla fine, tutti sappiamo che l’istituto dello scioglimento anticipato delle Camere serve proprio quando il presidente della Repubblica dovesse ravvisare che c’e’ una distanza eccessiva tra quello che fa il Palazzo e quello che vuole la gente“.

Elezioni regionali Calabria, Giorgia Meloni: “sì a infrastrutture, no a reddito cittadinanza”

“Se i calabresi ci danno una mano a essere forti e a vincere, penso che le cose possano davvero cambiare“. Cosi’ la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha concluso un’iniziativa elettorale a Catanzaro in vista delle Regionali. “Fratelli d’Italia – ha sostenuto Meloni parlando con i giornalisti – ritiene di poter contribuire in maniera significativa sia alla vittoria del centrodestra sia al futuro di questa terra. Siamo qui per parlare di lavoro, di giovani, di infrastrutture, di come si aiutano le famiglie che hanno investito decine di migliaia di euro per crescere ragazzi che poi vanno a pagare le pensioni a qualche francese e a qualche tedesco, e noi vogliamo che possano vedere i loro figli di crescere qui, di avere una possibilita’ di sviluppo che sia fondata sulle tante specificita’ e sulle tante straordinarie bellezze che questa regione ha. Abbiamo tante proposte, le abbiamo fatte alla candidata alla presidenza della Regione, Jole Santelli, ma soprattutto ai calabresi. E – ha sostenuto la leader di Fratelli d’Italia – se i calabresi ci danno una mano a essere forti e a vincere, penso che le cose possano davvero cambiare“. Inoltre, secondo Meloni “quello delle infrastrutture e’ uno dei primissimi punti di Fratelli d’Italia: qui la sfida non e’ mantenere chi non ha un lavoro nella loro condizione di disoccupazione con il reddito di cittadinanza perche’ quando smetti di dare il reddito di cittadinanza la gente il lavoro non ce l’ha lo stesso. Qui servono infrastrutture di cittadinanza, qui serve investire per consentire a questa regione di competere ad armi pari con le altre regioni italiane e di collegarsi. Qui – ha ricordato la leader di Fratelli d’Italia – c’e’ il porto di Gioia Tauro, c’e’ una situazione drammatica sugli aeroporti, i voli costano tantissimo, l’alta velocita’ non arriva. Serve una politica che abbia il coraggio di investire e questo significa ,che devi porti il problema di mettere in soldi su qualcosa anche se poi non taglierai il nastro e magari lo tagliera’ qualcun altro dopo di te. Ma questo e’ l’unico modo per consentire a questa regione di svilupparsi. Da sempre Fratelli d’Italia conduce una battaglia per riequilibrare i fondi infrastrutturali tra Nor e Sud: a noi non basta il 34% per il Sud di cui si vanta Conte, noi lo vogliamo portare al 50%. Perche’ e’ vero che qui c’e’ il 34% della popolazione, ma – ha concluso Meloni – c’e’ un ritardo nelle infrastrutture che dev’essere colmato“. All’iniziativa di Catanzaro sono intervenuti, tra gli altri, oltre alla Meloni la candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, Jole Santelli, la parlamentare e commissario regionale di FdI, Wanda Ferro, il questore della Camera e deputato di FdI, Edmondo Cirielli.

Caso Gregoretti, Giorgia Meloni da Catanzaro: “rinvio voto scandaloso e vigliacco”

“Il rinvio del voto sulla vicenda di nave Gregoretti e’ scandaloso. Il fatto che la maggioranza lo abbia chiesto per non assumersi la responsabilita’ di processare Matteo Salvini per avere fatto il ministro ma che lo voglia fare dopo il voto in Emilia Romagna e Calabria per evitare di fare una cosa vergognosa, la dice lunga sulla vigliaccheria di questo governo. Vogliono processare Salvini? Lo devono fare adesso“. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine di una manifestazione elettorale a Catanzaro.

Istat, Giorgia Meloni da Catanzaro: “Dati certificano politica sbagliata governo”

“I dati Istat sull’economia certificano la politica economica sbagliata degli ultimi anni, che purtroppo e’ sempre stata la stessa: tassa e spendi”. Lo ha affermato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Catanzaro, a margine di un incontro elettorale per le Regionali. “Soldi spesi in deficit, ma – ha proseguito Meloni – per non costruire nulla che possa restare, per non investire ma semplicemente per essere spesi per marchette elettorali. Tasse che continuano ad aumentare, perche’ si pensa che continuamente a spremere gli imprenditori si otterra’ qualcosa e invece si ottiene semplicemente che le imprese continuano a chiudere. Voglio segnalare che l’unico modo per sconfiggere la poverta’ e’ creare lavoro, e che l’unico modo di creare lavoro e’ mettere le chi assume in condizioni di farlo, e questo e’ l’esatto contrario di quello che e’ accaduto in questi anni. L’ultima manovra – ha rilevato la leader di Fratelli d’Italia – e’ una dichiarazione di guerra verso chi lavora e produce, che portera’ solo altre imprese a chiudere, altri disoccupati ai quali poi probabilmente pagheranno il reddito di cittadinanza che intanto pero’ non sta funzionando e va soprattutto a gente che non lo merita, come dimostra la cronaca di ogni giorno, spacciatori, mafiosi e ogni genere di nefandezze. Io penso – ha concluso Meloni – che serve una ricetta economica completamente diversa: tagliare le tasse, tagliare la burocrazia, investire in infrastrutture e difesa del territorio e consentire cosi’ che cresca il lavoro”.

Autostrade, Giorgia Meloni da Catanzaro: “Favorevole a revoca delle concessioni”

“Sono favorevole alla revoca delle concessioni”. Lo ha affermato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine di un’iniziativa elettorale del partito in vista delle Regionali. “Credo – ha aggiunto – che il tema delle infrastrutture strategiche in Italia sia un tema molto serio, per la proposta di Fratelli d’Italia le infrastrutture devono essere tutte di proprieta’ pubblica, chiaramente questo vale per Autostrade ma per esempio non per la infrastrutture telecomunicazioni. Si possono dare in gestione ai privati ma deve valere la clausola dell’interesse nazionale: cioe’ si danno in gestione ai privati se conviene allo Stato. Avere delle concessioni per cui le autostrade sono state pagate dagli italiani ma lo Stato prende il 2,4% dai pedaggi, Autostrade ha guadagnato 10 miliardi da quando sono state date le concessioni piu’ altri 5 miliardi dalle royalties degli autogrill. In tutto questo i contratti di concessione prevedono che il concessionario e’ tenuto a fare ammodernamenti e investimenti, ma se non li fa non puoi rescindere i contratti: questo significa far stare qualcuno seduto su un pozzo di petrolio e non si puo’ fare”. Meloni ha concluso: “Io sono per fare nuove gare, scrivere nuovi contratti di concessione che abbiamo effettivamente un vantaggio per lo Stato e la collettivita’, e poi chi e’ piu’ bravo li vince”.

